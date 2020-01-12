ثورة العقل … والاصلاحات التي تنادي بها الجماهير..

2020/01/12 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي بعد ظهور حركة الموسوعيين الاوربيين في العقد الرابع من القرن الثامن عشر ونجاحها الباهر في تأليف القاموس العلمي المصنف لكل العلوم المنوي دراستها، تحركت العقول الاوربية من...أكمل القراءة ←

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