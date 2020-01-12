نحتاج رئيس دكتاتور يضبط الاوضاع السيئه بالبلد ..

2020/01/12 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي محمد الجيزاني تعلمنا على ايام الدكتاتور صدام جلد بالعصي في مراكز الشرطة .في زمن سمير الشيخلي وزير الداخلية .ولما اسئل احد الضباط ليش هولاء الشباب تحبسوهم اسبوع بالمخفر...أكمل القراءة ←

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