2020/01/12 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:عوني القلمجي انتهت جعجعة ايران وتهديداتها بتوجيه ضربات صاروخية على قاعدتين للجيش الامريكي، انتقاما لمقتل جنرالها الميليشياوي قاسم سليماني.
عين الاسد في مدينة الرمادي، وحرير شمال العراق.
ويبدو ان الهدف...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين غزل امريكا وموشحات ايران : حروب عشاق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عين الاسد في مدينة الرمادي، وحرير شمال العراق.
ويبدو ان الهدف...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين غزل امريكا وموشحات ايران : حروب عشاق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين غزل امريكا وموشحات ايران : حروب عشاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).