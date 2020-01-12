بين غزل امريكا وموشحات ايران : حروب عشاق

2020/01/12 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي انتهت جعجعة ايران وتهديداتها بتوجيه ضربات صاروخية على قاعدتين للجيش الامريكي، انتقاما لمقتل جنرالها الميليشياوي قاسم سليماني.عين الاسد في مدينة الرمادي، وحرير شمال العراق.ويبدو ان الهدف...أكمل القراءة ←

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