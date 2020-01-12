مستشار ترمب: فرص خوض المفاوضات مع إيران باتت أكبر بعد مقتل سليماني

2020/01/12 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبيرت أوبراين، أن احتمال خوض إيران مفاوضات مع الولايات المتحدة بات أكبر بعد اغتيال قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني.

وقال أوبراين، في تصريح، إن الإيرانيين أدركوا أنهم لا يريدون مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وأن حملة الضغوط القصوى لن تنتهِ، مشيرا إلى أن سليماني كان يؤمن بأنه سيتمكن من وقفها عبر التصعيد مع الجانب الأميركي واستهداف طائراته المسيرة ومنشآت النفط السعودية والاستيلاء على سفن.

وأضاف، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن هذه القصص انتهت والإيرانيون يتراجعون.

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