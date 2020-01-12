2020/01/12 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم اللجنة المالية تقديم ثلاثة مقترحات لتأجيل انفكاك المحالين على التقاعد.

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