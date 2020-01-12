2020/01/12 | 13:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو والصور.. ملثمون يحرقون بوابة جامعة واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 13:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو والصور.. ملثمون يحرقون بوابة جامعة واسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو والصور.. ملثمون يحرقون بوابة جامعة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).