العراق: تواصل المظاهرات ووقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين

2020/01/12 | 13:39 - المصدر: فرانس 24

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تتواصل المظاهرات في العراق، فيما تتصاعد حدة الاصطدامات بين قوات الأمن والمحتجين في بعض المناطق، بينها بغداد وكربلاء التي اقتحمت فيها عناصر أمنية مكان الاعتصام، ما أدى لوقوع اشتباكات، أصيب على إثرها عدد من المتظاهرين.



المزيد مع مراسل فرانس24 من بغداد إبراهيم صالح.

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