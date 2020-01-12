2020/01/12 | 13:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعاً ووصل الى 123 ألف دينار لفئة مئة دولار – صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يواصل تراجعه ويلامس الاستقرار في العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يواصل تراجعه ويلامس الاستقرار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).