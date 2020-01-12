خبير قانون: تكليف عبد المهدي مجدداً ستواجهه الطعونات في الاتحادية

2020/01/12 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، أن تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الاول أصلاً كان مخالفاً، مبيناً أن تكليفه مجدداً ستواجهه الطعونات في المحكمة الاتحادية.وقال التميمي في بيان له، إن “الاستقالة نوعين أما اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه وهي اي الاستقالة إسقاط […]

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