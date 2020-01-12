ضبط معاملات قروض “بدون ضمانات” بمصرف حكومي

2020/01/12 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط أصل معاملات منح قروض وهمية بدون ضمانات في أحد المصارف الحكومية في محافظة بابل.دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت أنَّ فريق عملٍ من محققي شعبة الضبط والتحري في مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى أحد فروع المصرف الحكومي في مدينة الحلة، وتمكَّن من ضبط أصل معاملات تم ترويجها؛ لغرض […]

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