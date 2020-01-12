المحلاوي: جرائم الاغتيال المتواصلة تنذر بعواقب وخيمة

2020/01/12 | 13:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عد النائب عن تحالف القوى العراقية، عادل خميس المحلاوي، اليوم الاحد، تواصل جرائم الاغتيالات دون رادع حكومي، بأنها مؤشرا على مرحلة "خطيرة" تهدد امن البلد وتنذر بعواقب مستقبلية وخيمة.

وقال المحلاوي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، "ندين بأشد عبارات الادانة والاستنكار الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشهيدان الصحفيان احمد عبد الصمد مراسل قناة (دجلة)، والمصور صفاء غالي".

وأكد ان "جرائم الاغتيال المتواصلة دون رادع حكومي تؤشر لمرحلة خطيرة تهدد امن البلد وتنذر بعواقب مستقبلية وخيمة اذا ما استمرت دون حزم وردع من قبل الاجهزة الامنية التي نراها عاجزة في التصدي لها وهي محاولة خبيثة لتكميم الأفواه للصحفيين والناشطين من قبل العصابات الإجرامية المنفلتة عن القانون".

وطالب المحلاوي "الاجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية من خلال التصدي لتلك العصابات المجرمة والضرب بيد من حديد لكل العابثين بأمن البلد وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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