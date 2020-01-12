أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات يؤدون اليمين ‏أمام ‏رئيس مجلس القضاء

2020/01/12 | 13:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأدى أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ‏القاضي فائق زيدان.‏وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان، أن "الاعضاء ‏الجدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أدوا اليمين أمام ‏رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لتولي مهامهم بشكل ‏رسمي".‏وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى بارك لاعضاء مجلس المفوضين تسنمهم مهامهم، وأكد على انها مهمة تاريخية بالنظر للدور الذي سوف يقوم به المجلس خلال المرحلة القادمة في اجراء انتخابات حرة نزيهة تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في العراق".وأكد القاضي فائق زيدان، "على استقلالية مجلس المفوضين عن كافة السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية لان مجلس المفوضين وان كان معظم اعضاءه هم قضاة الا انهم من اليوم مستقلين تماما عن مجلس القضاء الاعلى ولايرتبطون به باي شكل من اشكال الارتباط الوظيفي".

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