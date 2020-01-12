2020/01/12 | 13:42 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء الركن خلف يعلق على الانسحاب الاميركي والالتزامات المترتبة على العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الركن خلف يعلق على الانسحاب الاميركي والالتزامات المترتبة على العراق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الركن خلف يعلق على الانسحاب الاميركي والالتزامات المترتبة على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).