أرمينيا تلغي رحلاتها الجوية الى إيران

2020/01/12 | 13:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ألغت الخطوط الجوية الأرمينية، اليوم الاحد، رحلاتها الجوية المتوجهة الى إيران، على خلفية كارثة إسقاط طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران.

وأكدت شركة Armenia Airways على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن الرحلة رقم AMW111/112 التي كان من المقرر أن تنطلق صباح اليوم، من يريفان إلى طهران لتعود في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الأرمنية، تم إلغاؤها لدواع أمنية.

وقدمت الخطوط الجوية الأرمنية اعتذارها إلى المسافرين على هذه الرحلة الذين نسف هذا الإجراء خططهم، وأوضحت أن إلغاء الرحلة يأتي حرصا على سلامتهم، داعية إياهم إلى اللجوء إلى الشركة لتبديل تذاكرهم.

وتعد Armenia Airways شركة الطيران الأرمنية الوحيدة التي تنفذ رحلات على أساس منتظم إلى طهران من العاصمة الأرمنية يريفان.

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