أعضاء مفوضية الانتخابات يؤدون اليمين ‏أمام ‏رئيس مجلس القضاء

2020/01/12 | 13:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، ان أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ادوا اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ‏القاضي فائق زيدان.‏

وقال مجلس القضاء في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الاعضاء ‏الجدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أدوا اليمين أمام ‏رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لتولي مهامهم بشكل ‏رسمي".‏

وأضاف أن "زيدان بارك لأعضاء مجلس المفوضين تسنمهم مهامهم، وأكد على انها مهمة تاريخية بالنظر للدور الذي سوف يقوم به المجلس خلال المرحلة القادمة في اجراء انتخابات حرة نزيهة تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في العراق".

وأكد القاضي زيدان بحسب البيان على "استقلالية مجلس المفوضين عن كافة السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية لان مجلس المفوضين وان كان معظم اعضاءه هم قضاة الا انهم من اليوم مستقلين تماما عن مجلس القضاء الاعلى ولايرتبطون به باي شكل من اشكال الارتباط الوظيفي والاداري".

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