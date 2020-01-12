تويوتا تكشف عن سيارة بتصميم مستقبلي في معرض طوكيو 2020

2020/01/12 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تويوتا بريوس جديدة مستقبلية التصميم ترسم شكل السيارة القادمة ، ظهرت ضمن فعاليات معرض طوكيو للسيارات 2020 .اسم السيارة الاختبارية التي نتحدث عنها في هذا الخبر تويوتا Ambient RD بريوس PHV ، وتعتبر أول سيارات تويوتا التي ظهرت خلال عام 2020 الجديد ، وهي توثق نتيجة تعاون جمع بين تويوتا موديليستا – […]

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