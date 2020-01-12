البنك المركزي يبيع 269 مليون دولار في مزاده اليوم

2020/01/12 | 13:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، عن بيعه أكثر من 269 مليون دولار وبمشاركة 31 مصرفاً.وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم انخفاضاً طفيفاً في مبيعاته لتصل إلى 269 مليوناً و79 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 269

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