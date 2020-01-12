ولادة أول صبي بالعالم من رحم “امرأة متوفاة”

2020/01/12 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلن أطباء ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن ثاني امرأة تلقت عملية زرع للرحم من متبرعة متوفية، أنجبت أول صبي في العالم بهذه الطريقة.وقامت حوالي 70 امرأة بعملية زرع رحم حول العالم، لكن معظمهن تلقين رحمًا من متبرعين أحياء، عادة من الأصدقاء أو العائلة.ووقعت أول ولادة ناجحة في الولايات المتحدة بعد عملية زرع رحم […]

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