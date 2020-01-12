نادٍ إسباني يقيل مدربه على خلفية انتشار فيديو فاضح له

2020/01/12 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أقال نادي ملقا الإسباني، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، مدربه فيكتور سانشيز على خلفية انتشار مقطع فيديو فاضح له.وذكر ملقا في بيان عبر موقعه الرسمي: انه “على الرغم من المفاوضات المكثفة وكل المجهودات التي بذلها النادي من أجل الوصول إلى اتفاق ودي مع المدرب، غير أنه لم ينجح […]

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