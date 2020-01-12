أميركا تهدد “بحرمان” العراق من مليارات الدولارات!

2020/01/12 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لا تزال الولايات المتحدة متمسكة، على ما يبدو، ببقاء قواتها في العراق لفترة أطول، رغم ارتفاع الأصوات المطالبة برحيلها عقب مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي، بعملية أميركية خاطفة في بغداد، قبل 9 أيام.وبعد أن لوحت واشنطن بعقوبات ستفرضها على بغداد، في حال استمر […]

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