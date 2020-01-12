بالفيديو.. متظاهرون يرمون الحجارة على القوات الأمنية في واسط وآخرون يحمونها

2020/01/12 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، على رمي عجلات تابعة للقوات الأمنية، بالحجارة، في مح...





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