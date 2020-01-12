2020/01/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة (1)أنا لا أكتبُلكي أحاربَ نيرونْ.أنا أكتبُلكي أكونْ.(2)أنا كالموجَةْحين أصلُ صَخْرَةْ،لا أتبَدّدْ،إنَّما أتجَدّدْ.(3)((جرعة ايجابيّة))أنا مِحْوَرُ الدَّائِرَة.لا شَيءَ ،لا أحَدَ،لا فعلَ أمْرٍ،لا حرفَ جَرٍّ،لا حرفَ نَصْبٍ،يَسْتُطِيعُبِخِيطَانِهِ اللزِجَةأنْ يُسَيِّرَنِي..!(4)أكونُ لك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - ((ومضات ثوريّة))) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ريتا عودة - ((ومضات ثوريّة))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).