#ريتا عودة - ((ومضات ثوريّة))


#ريتا عودة - ((ومضات ثوريّة))
2020/01/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ريتا_عودة (1)أنا لا أكتبُلكي أحاربَ نيرونْ.أنا أكتبُلكي أكونْ.(2)أنا كالموجَةْحين أصلُ صَخْرَةْ،لا أتبَدّدْ،إنَّما أتجَدّدْ.(3)((جرعة ايجابيّة))أنا مِحْوَرُ الدَّائِرَة.

لا شَيءَ ،لا أحَدَ،لا فعلَ أمْرٍ،لا حرفَ جَرٍّ،لا حرفَ نَصْبٍ،يَسْتُطِيعُبِخِيطَانِهِ اللزِجَةأنْ يُسَيِّرَنِي..!(4)أكونُ لك......

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