2020/01/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ريتا_عودة (1)أنا لا أكتبُلكي أحاربَ نيرونْ.أنا أكتبُلكي أكونْ.(2)أنا كالموجَةْحين أصلُ صَخْرَةْ،لا أتبَدّدْ،إنَّما أتجَدّدْ.(3)((جرعة ايجابيّة))أنا مِحْوَرُ الدَّائِرَة.
لا شَيءَ ،لا أحَدَ،لا فعلَ أمْرٍ،لا حرفَ جَرٍّ،لا حرفَ نَصْبٍ،يَسْتُطِيعُبِخِيطَانِهِ اللزِجَةأنْ يُسَيِّرَنِي..!(4)أكونُ لك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - ((ومضات ثوريّة))) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا شَيءَ ،لا أحَدَ،لا فعلَ أمْرٍ،لا حرفَ جَرٍّ،لا حرفَ نَصْبٍ،يَسْتُطِيعُبِخِيطَانِهِ اللزِجَةأنْ يُسَيِّرَنِي..!(4)أكونُ لك......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - ((ومضات ثوريّة))) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ريتا عودة - ((ومضات ثوريّة))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).