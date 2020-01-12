محسن الميرغني - التشريعات والقوانين المرتبطة بالفنون والثقافة في مصر

2020/01/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_الميرغني "إذا كانت القصاصات القانونية قد وضعت من أجل معاقبة المخالفات، فيمكن القول إن تعريف المخالفات وملاحقتها، إنما صنعا بالمقابل من أجل تغذية الأواليات القصاصية ووظائفها"ميشيل فوكو، المراقبة والعقاب- ولادة السجن.تعاني مصر والبلدان العربية حاليا، من نقص شديد في التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم العمل الثقافي والفني.وهي تشريعات لازمة لتسيير العمل المؤسسي والفردي في تلك المجالات، التي ......

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