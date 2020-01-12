2020/01/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محسن_الميرغني "إذا كانت القصاصات القانونية قد وضعت من أجل معاقبة المخالفات، فيمكن القول إن تعريف المخالفات وملاحقتها، إنما صنعا بالمقابل من أجل تغذية الأواليات القصاصية ووظائفها"ميشيل فوكو، المراقبة والعقاب- ولادة السجن.تعاني مصر والبلدان العربية حاليا، من نقص شديد في التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم العمل الثقافي والفني.
وهي تشريعات لازمة لتسيير العمل المؤسسي والفردي في تلك المجالات، التي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن الميرغني - التشريعات والقوانين المرتبطة بالفنون والثقافة في مصر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهي تشريعات لازمة لتسيير العمل المؤسسي والفردي في تلك المجالات، التي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن الميرغني - التشريعات والقوانين المرتبطة بالفنون والثقافة في مصر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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