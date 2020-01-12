الحجاري عادل - تراث الغرب الإسلامي الوسيط: أساس تجربة الإصلاح.

2020/01/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحجاري_عادل لا نبالغ إذا قلنا، الفكر الإصلاحي في العصر الوسيط، كتراث زاخر وغني بالعديد من التجارب الإصلاحية، التي استطاعت أن ترسم ملامح فكر إصلاحي وسيطي غير منساق وراء ردود الفعل، بل معقد على أرضية مشروع صلب ينطلق من الفعل الإرادي الذي صنعته شروطه الداخلية حتى عند لحظة الإحتكاك ببلاد الأندلس أو المشرق العربي 1.ومعنى هذا، أن الإعتماد على تراث الغير إن لزم العمل به أو الإقتداء بتجربته، تبقى إذن إما في التفاصي......

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