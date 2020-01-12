بعـــد ازمـــة الطائــرة الاوكرانيـــة والاحتجاجات .. تميـــم يســـافر الى طهــــران لتهدئــة الاوضــاع !!

2020/01/12 | 13:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

مع تزايد الضغوط على النظام الإيراني، وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران في زيارة يلتقي خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد كشفت، في وقت سابق، أن أمير قطر سيزور إيران، اليوم، من أجل عقد مباحثات مع مسؤ...

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