بالصور.. شاهد كيف غرق مطار دبي في الامارات

2020/01/12 | 14:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل اعلامية صورا لمطار دبي الذي يعتبر من افضل المطارات في العالم وهو يغرق بسبب مياه الامطار.وقالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم […]

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