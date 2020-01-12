مستشفى تابع للعتبة الحسينية: استقبلنا خلال عام (2019) اكثر من 126 الف حالة وجميع خدماتنا مجانية بما فيها العمليات الكبرى

2020/01/12 | 14:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشفى سفير الامام الحسين عليه السلام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اليوم الاحد عن عدد الحالات والعمليات التي اجراها بشكل مجاني خلال عام 2019 .وقال المعاون الاداري للمستشفى خضير ياس ان “عدد الحالات التي سجلت من قبل المستشفى بلغت 126.391 حالة خلال عام 2019”.واضاف شملت الاحصائية جميع الحالات التي سجلت دخولها الى المستشفى،

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