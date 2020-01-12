2020/01/12 | 14:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاحد، ان الكتل السياسية لم تتعظ من الدروس ولا تقدر خطورة المرحلة.

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه "رغم فشل حراك بعض الشخصيات من كتلٍ سياسيةٍ مهمة وكبيرة لإختيار مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، إلا أنه يكشف حقيقة مفادها أن هذه الكتل لم تتعظ من الدروس ولا تُقدِّر خطورة المرحلة".

واضاف ان "هذه الكتل مازالت ترجّح المصلحة الحزبية على الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: الكتل السياسية لم تتعظ من الدروس ولا تقدر خطورة المرحلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: الكتل السياسية لم تتعظ من الدروس ولا تقدر خطورة المرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).