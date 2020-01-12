شاهد: إضراب ومسيرات “ضخمة” لطلبة الجامعات في محافظات مختلفة (صور)

2020/01/12 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفذ طلبة الجامعات في مختلف المحافظات اليوم الأحد، إضرابا واسعا عن الدوام، فيما نضّموا مسيرات حاشدة مع رفع لافتات تشدد على الالتزام بالاضراب، وذلك على خلفية توجيه وزارة التعليم العالي كافة الجامعات باستئناف الدوام الرسمي.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، مسيرات حاشدة لطلبة الجامعات في مختلف المحافظات، فيما رفع الطلاب والطالبات […]

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