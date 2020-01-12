نائب عراقي يكشف تفاصيل اجتماع السيد الصدر والعامري

2020/01/12 | 14:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاحد, عن تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، مبينا ان الاجتماع ...

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