غوغل تُحدّث تطبيقها البودكاست بدعمه لمحوّل حسابات جديد

2020/01/12 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل تطبيق البودكاست “Podcasts” من جوجل على تحديث صغير ومعه وفّر محوّل حسابات جديد للمستخدمين.

لا يزال تطبيق بودكاست جوجل “Google Podcasts” مُتخلّف عن خدمات ومشغلات البودكاست المنافسة الأخرى، لكن على الأقل يعمل فريق عمل التطبيق لجعله على قدم المساواة مع منتجات جوجل الأخرى، حيث الآن وعبر تحديث جديد للتطبيق من على نظام تشغيل أندرويد فقط، استلم التطبيق محوّل حساب جديد يعتمد على خاصية الإيماءات السريعة.

بالتالي ومع هذه الإضافة الجديدة تم استبدال قائمة النقاط الثلاث القديمة بمُحوّل الحسابات هذا، مما يمنح مستخدمي التطبيق وصولًا سريعًا إلى إعداداته، كما ويؤدي الضغط عليه إلى التبديل الفوري إلى حسابات غوغل الأخرى التي تم تسجيل الدخول إليها، فضلًا عن فتح شاشة أخرى لإدارة الحساب، بما في ذلك، التطرق لإعداد “الاستخدام بدون حساب” في وضع التصفّح الخفي.

كذلك، ستتمكن عبر هذه الواجهة من تعديل ملفاتك الصوتية والانتقال إلى إعدادات التطبيق بسهولة، وإذا كنت مشتركًا في “Google One”، فسوف تظهر حلقة ملونة حول الصور الرمزية، أخيرًا، على الرغم من اعتقادنا الجازم بأن المستخدمين لا يتطرقون لحسابات متعددة في بودكاست غوغل، إلّا أنه لا يزال من الرائع أن تُوحّد الشركة نهجها في إدارة الحسابات وإعدادات التطبيقات في نظام تشغيل أندرويد.

تحميل تحديث جوجل بودكاست من على متجر غوغل بلاي.

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