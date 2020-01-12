إقليم كوردستان يعلن السيطرة على الإنفلونزا الموسمية

2020/01/12 | 14:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان أعلنت مؤخراً عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس – صورة ارشيفية

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