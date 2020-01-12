أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات يؤدون اليمين ‏أمام رئيس ‏مجلس القضاء

2020/01/12 | 14:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الأحد، اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.‏ وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن “الاعضاء […]

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