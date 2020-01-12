برشلونة يضع خطة تحسبا لرفض تشافي

2020/01/12 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن خطة برشلونة في حالة رفض تشافي هيرنانديز، مدرب السد، تولى القيادة الفنية للبارسا في الموسم الحالي، خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وسبق أن كشفت تقارير سابقة عن وجود اجتماع جديد عقد مساء أمس السبت، بين وفد برشلونة وتشافي، وحصل الأخير على مهلة حتى اليوم الأحد، لحسم قراره بشأن خلافة فالفيردي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "برشلونة عرض على تشافي عقدًا لمدة موسمين ونصف، إذا تولى المهمة الفنية للبارسا بشكل فوري".

وأشارت إلى أنه "في حالة رفض تشافي خلافة فالفيردي بشكل عاجل، فإن المدرب الحالي للبارسا سيستمر حتى نهاية الموسم، وسيتم عرض عقد جديد لموسمين يبدأ في الصيف المقبل على المدير الفني للسد".

وأوضحت أن "تشافي لا يريد التسرع في اتخاذ القرار، ولذلك فإن اختيار الانتقال الفوري إلى مقاعد بدلاء برشلونة يبدو غير مرجح، ولكن مدرب السد لم يتخذ القرار النهائي بعد".

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