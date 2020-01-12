2020/01/12 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يعتزم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، زيارة إيران، ومن ثم إلى السعودية، في مسعى للتخفيف من حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان، أن "التطورات الأخيرة تضر بشكل كبير بالسلم والأمن في منطقة متقلبة أصلا، وتؤكد على الحاجة لبذل جهود فورية وجماعية للتوصل إلى حل سلمي"، بحسب صحيفة "داون" الباكستانية.

وأكدت أن "قريشي سيبلغ إيران باستعداد باكستان لدعم جميع الجهود التي تسهل حل الخلافات والنزاعات بالسبل السياسية والدبلوماسية"، مضيفة أن "وزير الخارجية سيعقد اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبعدها سيتوجه إلى السعودية الاثنين لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية باكستان يزور إيران والسعودية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية باكستان يزور إيران والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).