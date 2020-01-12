نائب عن الفتح يكشف عن

2020/01/12 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي، اليوم الاحد، عن مقترحين تناقشهما الكتل السياسية بشأن الحكومة الانتقالية، فيما تحدث عن مقترح قد يستفز الجماهير المعتصمة منذ ثلاثة اشهر.وقال محمد كريم البلداوي، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "الكتل السياسية تناقش مقترحين، الاول الاستمرار بنفس الحكومة مع اجراء تغيرات وزارية، والخيار الثاني ترشيح شخصية اخرى لتشكيل الحكومة"، مبينا ان "الخيار الاول مقترح من بعض النواب على ان يتم اجراءات تغيرات حكومية".وأضاف البلداوي، أن "خيارنا ليس مع خيار بقاء الحكومة وتغيير وزاري، وانما خيارنا مع اختيار رئيس حكومة جديد من خلال دعم الكتل والمرجعية والجماهير واختيار حكومة قوية خلال المرحلة الانتقالية".وتابع، أن "كتلة صادقون مع توجيهات المرجعية التي دعت الى حكومة جديدة قوية، مع احترام مواقف عادل عبد المهدي وقراره باخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية ".وأوضح، أن "عادل عبد المهدي غير راغب بتجديد ترشيحه"، لافتا الى ان "المرجعية اشارت بشكل واضح الى البرلمان والكتل باعادة النظر في اخياراتها، ولذلك قدم عبد المهدي استقالته".وأكد النائب عن تحالف الفتح، أنه "لايمكن استفزاز الجماهير بعدما اعتصمت اشهر وقدمت اعداد كبيرة من التضحيات والدماء ببقاء عادل عبد المهدي، وفي حال اتخذت الكتل السياسية هذا القوار فهو امر غير صحيح"، مشيرا الى ان "الاجتماعات للصف الاول من القيادات مستمرة للوصول الى شخصية لقيادة الحكومة".

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