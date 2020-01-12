2020/01/12 | 14:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور بشأن اقتراب تشافي هيرنانديز، مدرب السد، من قيادة برشلونة.

وسبق أن كشفت تقارير عن وجود اجتماع عقد مساء أمس السبت، بين وفد برشلونة وتشافي، وحصل الأخير على مهلة حتى اليوم الأحد، لحسم قراره بشأن خلافة فالفيردي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال السكرتير الفني، سيعقدان اليوم، الاجتماع الأخير مع تشافي، لإقناعه بقيادة البارسا هذا الموسم".

وأشارت إلى أن "الرد المبدئي لتشافي على برشلونة هو الموافقة على قيادة الفريق ولكن في الصيف المقبل".

وأوضحت مصادر قريبة من المفاوضات لـ"موندو ديبورتيفو" أن "باب التفاوض بين الطرفين لا يزال مفتوحًا".

وأكدت الصحيفة أن "النجوم الكبار في غرفة ملابس برشلونة لا يعارضون قرار التعاقد مع تشافي لخلافة المدرب إرنستو فالفيردي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي يوافق على قيادة برشلونة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي يوافق على قيادة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).