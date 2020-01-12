2020/01/12 | 14:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة للمهندسين الزراعيين في المثنى للمطالبة بالتعيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة للمهندسين الزراعيين في المثنى للمطالبة بالتعيين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة للمهندسين الزراعيين في المثنى للمطالبة بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).