‏‏استئناف المفاوضات الحكومية.. مساع لبقاء عبد المهدي على رأس الحكم

2020/01/12 | 14:54 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بعد أكثر من أسبوع على توقفها، عاودت قوى سياسية عراقية، في بغداد، لقاءاتها بشأن ملف الحكومة الجديدة، وسط تباي...

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