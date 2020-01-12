نائب: 50% من المشاريع المنفذة داخل ديالى لا تتم وفق المواصفات الفنية

2020/01/12 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، بان 50% من المشاريع المنفذة داخل المحافظة لا تتم وفق المواصفات الفنية.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف الاعمار والبناء في ديالى يحتاج الى اعادة نظر لكون 50% من المشاريع المنفذة تعاني من جملة سلبيات، أبرزها عدم تطبيق مفردات المواصفات الفنية ما يعني هدر للمال العام".

وأكد أن "تقرير النزاهة الاخير كشف عن ارقام كبيرة من الاموال لم تستفيد منها ديالى بسبب التلكؤ ووجود اشكالات كبيرة جدا".

واضاف العزاوي، ان "احالة المشاريع على شركات رصينة بات ضرورة استراتيجية لتامين توفير الخدمات وانهاء ملف الفساد المالي والإداري"، داعياً النزاهة الى "بيان مصير ملفات كبيرة احيلت خلال السنوات الماضية اليها والتي تتعلق بقطاعات مهمة".

واشار الى أن "ديالى تعاني من ازمة خدمية بسبب محدودية المشاريع المهمة المنفذة خلال السنوات الماضية خاصة في مراكز المدن الرئيسية ومنها بعقوبة".

ولفت العزاوي الى "ضرورة دعم ملف الخدمات الاساسية واعتماد شركات رصينة في تنفيذ المشاريع".

وأحال مجلس محافظة ديالى المنحل، أكثر من 20 ملف للنزاهة شمل دوائر مختلفة.

بغداد اليوم- ديالى

دعت قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، الأحد (12 كانون الثاني 2020) لاستدعاء قوات امنية من خارج المحافظة لرفع التجاوزات في شوارع القضاء، في ديالى.

وقال الحيالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجان رفع التجاوزات في شوارع

بغداد اليوم - بغداد

أقدم الطلبة المتظاهرين في محافظة بغداد، الأحد (12 كانون الثاني 2020) على نصب سراق اعتصامهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي وسط بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن الطلبة المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، توجهوا نحوه مبنى و

بغداد اليوم- واسط

أوضح أحد طلبة جامعة محافظة واسط، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، أسباب حرق اجزاء من بوابة جامعة واسط، بالتزامن مع انطلاق احتجاجات قرب الجامعة.

وقال الطالب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "في كل أسب

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