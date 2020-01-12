بالصورة.. ابناء الديوانية يضمدون ذراع الشهيد أبو تحسين الصالحي

2020/01/12 | 14:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مندسون على تخريب الذراع اليمنى لتمثال المقاتل في الحشد الشعبي الشهيد أبو تحسين الصالحي في الديوانية.فيما اقدم ابناء المحافظة على تضميد الذراع بالعلم العراقي.

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