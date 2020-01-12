الاعرجي: الكتل السياسية لم تتعظ من الدروس وترجح المصلحة الحزبية

2020/01/12 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، ان الكتل السياسية لم تتعظ من الدروس، ولا تقدر خطورة المرحلة الراهنة.

وأوضح الاعرجي في تغريدة على تويتر، ان بعض فشل حراك بعض الشخصيات من كتلٍ سياسيةٍ مهمة وكبيرة، لاختيار مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، إلا أن ذلك يكشف حقيقة مفادها أن تلك الكتل لم تتعظ من الدروس، ولا تُقدّر خطورة المرحلة، مضيفا انها أي الكتل، لا تزال ترجّح المصلحة الحزبية على الوطنية.

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