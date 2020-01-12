ميليشيات العراق تتسابق لإرضاء ابنة سليماني عبر وعودٍ بالثأر لوالدها

2020/01/12 | 15:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق بعد ساعاتٍ على مقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني انطلقت سلسلة وعود من قبل الفصائل المسلحة والميليشيات العراقية، للنيل من المصالح الأميركية، واستجابة لنداء ابنة سليماني التي طالبت غير […]

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