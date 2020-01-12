2020/01/12 | 15:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجيحات بحسم مرشح رئاسة الوزراء في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجيحات بحسم مرشح رئاسة الوزراء في هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).