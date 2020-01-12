إصابات في صفوف القوات الأمنية بعد الإعتداء عليهم من قبل متظاهرين في واسط

2020/01/12 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدد من قوات مكافحة الشغب جراء الإعتداء عليهم من قبل متظاهرين في محافظة واسط.

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