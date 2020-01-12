2020/01/12 | 15:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - هاشتاغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تعرف علی القواعد الاميركية في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تعرف علی القواعد الاميركية في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).