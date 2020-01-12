البورصة تبدأ اسبوعها على خسائر

2020/01/12 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت الجلسة الاولى في البورصة، الاحد، إنخفاض مؤشرها بنسبة 0.53%.

جرى خلال الجلسة تداول 1,2 مليار سهم بقيمة 1,1 مليار دينار.

14 سهماً ضغطت على أداء المؤشر تقدمها أسهم مصرف اربيل بـ20.00% وأسهم المنصور الدوائية بـ10.00%.

وأرتفعت ثلاثة أسهم في جلسة اليوم تقدمها أسهم فندق بابل بـ1.47% ومدينة العاب الكرخ بـ1.14%.

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