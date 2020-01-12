بالصور | الثلوج تشكل لوحات فنية في إقليم كوردستان

2020/01/12 | 15:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع القرية ضمن منطقة ناحية كرمك، على الحدود الإيرانية وشهدت خلال الأيام القليلة الماضية تساقط كميات وفيرة من الثلوج – صورة: كوردستان 24

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