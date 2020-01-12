قتلى وجرحى بقصف صاروخي استهدف احياء سكنية في حلب

2020/01/12 | 15:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "سانا" السورية، اليوم الاحد، بمقتل مدنيين واصابة ثلاثة اخرين جراء استهداف مجموعات مسلحة لأحياء سكنية في مدينة حلب السورية.

وذكرت الوكالة أن "المجموعات الإرهابية" اعتدت اليوم بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل ومساكن السبيل وشارع تشرين بحلب، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفلان.

كما نقلت الوكالة عن مصدر في شرطة حلب أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة بجروح جراء هجمات التنظيمات المسلحة بالقذائف على حيي الشهباء الجديدة وشارع النيل، بحلب.

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