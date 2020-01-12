الأمير وليام يعلق على قرار شقيقه الأصغر بالتخلي عن الملكية

2020/01/12 | 15:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب الأمير البريطاني وليام، اليوم الاحد، عن حزنه الشديد، تجاه قرار شقيقه، الأمير هاري، بالانفصال عن العائلة المالكة البريطانية، وتخليه عن صفته الملكية.

وفي أول تصريحات له على الأزمة، قال الأمير وليام لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إنه غير قادر حتى على "وضع ذراعه" على شقيقه الأصغر في هذه الفترة.

وقال "لقد وضعت ذراعي حول أخي طوال حياتنا، ولا أستطيع فعل ذلك بعد الآن، لقد أصبحنا كيانات منفصلة".

وتابع دوق كامبريدج: "أنا حزين حيال ما حدث، كل ما يمكننا فعله، وكل ما يمكنني فعله، هو محاولة تقديم الدعم له وزوجته".

وتأتي تصريحات الأمير وليام، في أعقاب استدعاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميغان في أعقاب إعلان الزوجين فجأة أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.

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